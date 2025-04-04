Тернопільська міська рада оголосила закупівлі для військових на понад 1,9 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати військових, оголошуючи нові закупівлі необхідного обладнання.

Так, цими днями розпочались ще три закупівлі необхідного обладнання для наших захисників, зокрема:

15 панелей відображення інформації (телевізори) в комплекті Samsung UE55DU7100UXUA на загальну суму 354 000 грн ознайомитися з якою можна тут;

10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise або еквівалент на загальну суму 1 245 000 грн ознайомитися з якою можна тут;

10 зарядних станцій BYD Electronics G1200 або еквівалент на загальну суму 320 000 грн ознайомитися з якою можна тут.

Окрім того, тривають закупівлі комп’ютерної техніки для потреб військових на понад 794 000 грн.

Такі закупівлі є важливою складовою підтримки Збройних Сил України, адже сучасні технології допомагають нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання.