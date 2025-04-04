Тернопіль спрямував чергову допомогу для міста Суми в рамках проєкту «Пліч-о-пліч»

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати громади, які постраждали від війни.

У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» виконавчий комітет ухвалив рішення про передачу гуманітарної допомоги на баланс виконавчого комітету Сумської міської ради. Загальна вартість переданих товарно-матеріальних цінностей становить 130 135 грн.

До переліку допомоги входять:

• продукти харчування – 148,9 кг;

• санітарно-гігієнічні засоби – 462,1 кг;

• постільні речі – 491 кг;

• гумові чоботи – 45 пар;

• електричні чайники – 3 шт.

Нагадаємо, раніше Тернопільська міська рада передала Сумам генератори і апарати УЗД для медичних закладів міста та спрямувала грошову допомогу в сумі 2 млн грн.