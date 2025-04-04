Новий Е-запис функціонує в сервісних центрах МВС Тернопільщини

Починаючи від 25 березна вже в усіх сервісних центрах МВС Тернопільщини працює нова система Е-запису для отримання державних послуг.

Нова система Е-Запис перш за все спрямована на повну автоматизацію процесів.

Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню.

Зокрема, передбачений захист від автоматизованих ботів, які раніше “виловлювали” талони з системи.

Це означає, що тепер більше людей зможуть зареєструватися для отримання необхідних адміністративних послуг».

Ще громадяни можуть зареєструватись на отримання послуг в новому Е-записі як онлайн на 21 день вперед, так і день в день в терміналах самообслуговування.

Тобто у день звернення громадянин може зареєструватись в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримати послугу.

Також слід пам’ятати, що запис є індивідуальним, тобто ніхто інший, окрім отримувача послуги не зможе зареєструватися.

Якщо буде виявлено розбіжності інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах – у наданні послуги буде відмовлено».

Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.

Тобто генерація записів відбувається автоматично з врахуванням середнього навантаження на одного адміністратора.

“До прикладу, протягом робочого дня адміністратор здійснює близько 17 реєстраційних операцій з транспортними засобами. Один екзаменатор в середньому може прийняти близько 16 практичних іспитів. Тому буде і відповідна кількість згенерованих записів, а не більше. Інструкція: як зареєструватися в Е-записі для отримання послуг? Зареєструватися в системі Е-запис можливо онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналі самообслуговування, встановленому безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС. Онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед. Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Реєстрація через термінал у новій системі Е-запис відбувається день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу. Для фізичних осіб визначений ліміт реєстрацій через термінал – 4 протягом місяця”, – йдеться у повідомленні сервісного центру.

Юридичні особи можуть здійснити не більше 6 реєстрацій на день.

Під час запису через термінал замовник послуг вказує свою електронну адресу, куди надходить електронний лист-підтвердження реєстрації. У майбутньому заплановано запуск смс-сповіщень за вказаним під час запису номером телефону.

Під час оголошення сигналу «повітряна тривога» надання послуг у сервісних центрах МВС автоматично призупиняється і продовжується після оголошення відбою. Обслуговування буде продовжуватися з того запису, на якому зупинилися під час тривоги.

Якщо з будь-яких причин громадянин не може вчасно прибути в сервісний центр МВС, йому потрібно скасувати свою онлайн-реєстрацію.

Зробити це можна у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Разом з тим наголошуємо: якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця, і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі Е-запис.

Нова система Е-запису – це спільний проєкт Головного сервісного центру МВС, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства цифрової трансформації України.