На вулиці Євгена Коновальця облаштують зупинку для громадського транспорту

У зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Євгена Коновальця буде частково обмежено рух транспорту. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Зокрема, до 2 травня 2025 року рух буде обмежений на ділянці від вулиці Іллі Рєпіна до вулиці Михайла Вербицького в напрямку проспекту Злуки з метою облаштування зупинки громадського транспорту.

Для забезпечення комфортного пересування громадян управління транспортних мереж та зв’язку організує тимчасовий розворот автобусів маршруту №29 у районі перехрестя вулиць Євгена Коновальця та Іллі Рєпіна. Також буде облаштована тимчасова зупинка, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

На час ремонтних робіт рекомендуємо водіям звертати увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки та завчасно обирати маршрути руху.