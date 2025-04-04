На Тернопільщині завдали шкоди довкіллю на 60 млн грн

За результатами співпраці правоохоронних органів та екологічної інспекції на Тернопільщині від початку 2025 року розраховано майже 60 млн грн збитків, завданих довкіллю.

“Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області в рамках статті 71 Кримінального процесуального кодексу України регулярно залучаються правоохоронними органами як спеціалісти до слідчих дій, які здійснюються у рамках кримінальних проваджень, відкритих органами СБУ, прокуратури, поліції за фактами порушення природоохоронного законодавства. Загалом за 3 місяці 2025 року фахівці Інспекції були залучені правоохоронними органами у 40 кримінальних провадженнях. Одне з них, пов’язане з розрахунком шкоди, завданої довкіллю у результаті російської військової агресії. 30 випадків залучення фахівців Інспекції як спеціалістів до слідчих дій, пов’язані з незаконною порубкою лісу, інші – стосуються галузі охорони земельних та водних ресурсів, користування надрами, а також захисту тварин від жорстокого поводження”, – йдеться у дописі екологічної інспекції у Тернопільській області.

Загальна сума розрахованих збитків, внаслідок порушення природоохоронного законодавства, становить 59 578 483 грн.