Декларовона зброя – це безпека, прихована – ризик: поліцейські Тернопільщини закликають реєструвати вогнепальну зброю та боєприпаси

Відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який набрав чинності 25 листопада минулого року, триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.

За цей час до підрозділів поліції області звернулося 98 осіб, які зареєстрували 103 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого – 16 автоматів, 3 пістолети, 18 нарізних карабінів, 1 комбінована зброя, 65 гладкоствольних рушниць та 11680 набоїв різного калібру.

За словами начальника сектору контролю за обігом зброї поліції Тернопільщини Степана Джинджиристого, громадяни, які добровільно декларують зброю, звільняються від кримінального відповідальності.

Для декларування зброї необхідно подати:

письмова заява;

копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера;

витяг про місце проживання/реєстрації;

фотокартка розміром 3,5×4,5.

Фахівці дозвільної служби оглянуть зброю, поставлять її на облік та видадуть власнику відповідний документ, що підтверджує її декларування. Після цього декларант може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 46), телефон: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани) (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.