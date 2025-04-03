Виконавчий комітет розглянув петицію про створення інклюзивного тротуару на вул. Сергія Корольова

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було підтримано електронну петицію «Про створення інклюзивного пішохідного тротуару на вулиці Корольова в м. Тернопіль».

Зважаючи на потребу створення комфортних умов для мешканців міста, зокрема людей з інвалідністю, осіб похилого віку та батьків із дитячими візочками, виконком підтримав ініціативу громади.

Відповідно до рішення управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології доручено замовити виготовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуару на вулиці Сергія Корольова в м. Тернопіль» та організувати проведення робіт.