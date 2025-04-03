У Тернополі ветеранів та ветеранок запрошують долучитись до програми Ветеранський спорт

Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустило державну програму Ветеранський спорт. Це фінансова допомога у розмірі 1500 гривень на квартал, яку ветерани можуть використовувати для фізичної активності.

Постанова Міністерства у справах ветеранів передбачає гарантовану допомогу для 100 000 ветеранів і ветеранок, які першими скористаються сервісом у Дії.

Детальніше про можливість скористатись допомогою:

1. Хто може отримати допомогу: учасники бойових дій, визначені пунктами 19 – 25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктами 11 – 16 частини другої статті 7 зазначеного Закону.

2. Яка саме допомога: учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати занять фізичною культурою і спортом.

3. Де можна використати допомогу: грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941 чи 7997.

4. Що необхідно для подання заявки: подати заяву на отримання коштів можна через застосунок Дія — без черг, зайвих документів і відвідування державних установ; що необхідно: бути авторизованим у застосунку Дія; мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків); бути старшим за 18 років; мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни; відкрити спеціальний рахунок Дія. Картки у банку-учаснику програми; подати заяву у застосунку Дія – натиснути – Сервіси – Ветеранський спорт;

5. Строки подання заявки: подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

6. Умови використання коштів: кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня; якщо кошти будуть використані частково – залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі; у разі повного невикористання коштів впродовж кварталу – вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

У разі виникнення питань щодо уточнення статусу в ЄДРВВ можна звернуться до Мінветеранів. Зробити це можна на порталі Міністерства у справах ветеранів, або зателефонувати за номерами 0632271456 або 0632302788.