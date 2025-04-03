У Тернополі облаштують парковку на вул. Торговиці без залучення бюджетних коштів

У Тернополі на вулиці Торговиці з’явиться тимчасова парковка для автомобілів, яку облаштують без використання бюджетних коштів. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету.

Згідно з рішенням, тимчасова стоянка автомобільного транспорту буде розташована на вул. Торговиці від вул. Маркіяна Шашкевича до вул. Михайла Паращука, зі сторони ТОЗШ № 24. Це дозволить покращити безпеку дорожнього руху та благоустрою у цьому районі та створити додаткові місця для тимчасового паркування легкових автомобілів.