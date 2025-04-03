У Тернополі двоє раніше судимих осіб пограбували магазин: поліцейські затримали зловмисників

Парфуми на понад 6 тисяч гривень з магазину у центрі Тернополя викрали двоє осіб. Зловмисники – раніше судима за вбивство 35-річна місцева мешканка та її товариш з Кам’янець-Подільського. Чоловік також неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі та розбої.

Про грабіж на спецлінію поліції 1 квітня близько 13:00 повідомила продавчиня. Жінка заявила, що двоє невідомих викрали парфумерію, а коли працівниця магазину намагалися їх зупинити, то чоловік відштовхнув її та вони втекли.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські менш як за дві години встановили місцеперебування зловмисників.

Їх затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам уже оголосили про підозру за частиною 4 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання обом запобіжних заходів. Триває слідство.