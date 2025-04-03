Поліцейські Тернопільщини встановили чоловіка, причетного до крадіжки гаманця

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану фігуранту загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

До Кременецького райвідділу поліції звернувся 35-річний мешканець одного з сіл міської громади. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його гаманець, у якому знаходились документи, банківські картки та 5000 гривень. За словами потерпілого, він загубив гаманець, коли виходив з авто. Подія сталася в місті Почаїв.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до майнового злочину. Ним виявся 57-річний житель Почаєва, який раніше не потрапляв у поле зору працівників поліції.

Викрадені речі поліцейські вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення крадію про підозру. Тривають слідчі дії.