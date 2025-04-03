Перед судом постануть колишній директор заповідника та підприємець з Кременця за незаконне будівництво на Замковій горі

Внаслідок протиправних дій фігурантів державі було завдано шкоди на майже три з половиною мільйони гривень.

Слідчі Кременецького відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора Кременецько-Почаївського заповідника та його пособника – місцевого підприємця. Зловмисників звинувачено в умисному незаконному руйнуванні частин об’єктів культурної спадщини ( ч. 5 ст. 298 КК України).

У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури, було встановлено, що директор заповідника без наявності спеціальних дозволів надав вказівку проводити земляні роботи на Замковій горі, де знаходиться пам’ятка архітектури та містобудування національного значення. Підприємець, розпочавши будівництво кафе, пошкодив та частково зруйнував об’єкти історичної та археологічної спадщини. Згідно висновків експертизи межі пошкодження пам’ятки становлять 25 метрів кубічних, а розмір завданої шкоди – 3 415 800 гривень. На відшкодування цієї суми правоохоронці подали цивільний позов до обвинувачених про солідарне стягнення.

Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.