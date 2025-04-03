На Кременеччині житель Великодедеркальської сільської громади повибивав вікна у трьох державних установах

Хуліганство інкримінують дізнавачі Кременецького райвідділу поліції 21-річному місцевому жителю. Хлопець повибивав вікна в адміністративних приміщеннях.

Про правопорушення на спецлінію 102 повідомив голова Великодедеркальської сільської ради. Він заявив, що невідомий у ніч з 29 на 30 березня пошкодив вікна та двері.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що до хуліганства причетний житель сусіднього села, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення закону.

Чоловік дерев’яною палкою вибив два вікна в приміщенні відділення надання соціальних послуг, двері та вікно в геріатричному будинку, в якому на момент злочину перебували люди похилого віку, та вхідні двері у Відділі освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму.

Фігурант у скоєному зізнався, але свої вчинки не пояснює. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/na-kremenechchyni-zhytel-velykodederkalskoi-silskoi-hromady-povybyvav-vikna-u-trokh-derzhavnykh-ustanovakh