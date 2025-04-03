Допомагаючи незнайомцеві, тернополянка втратила понад пів мільйона: поліцейські розслідують шахрайство

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи значною сумою її коштів. Жінка розповіла, що декілька місяців тому почала спілкуватися у соціальній мережі з чоловіком, котрий представився колишнім військовим зі США, та попросив її отримати посилку з грошима, виплаченими за його бойові заслуги. Переконував, що всі витрати, пов’язані з пересиланням коштів, він відшкодує з відсотками. Тернополянка погодилася і навіть отримала, як згодом з’ясувалося, фальшивий документ про те, що є законним представником іноземця в Україні і гарантом із розпорядження його коштів.

Довірливу жертву аферист розвів не лише на так звану оплату за посилку, а й видурив гроші начебто за авіаквитки в Україну, на лікування, бо раптово захворів, та інші потреби. Загалом за майже три місяці потерпіла перерахувала на рахунки невідомих осіб понад пів мільйона гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Шахраї не перестають використовувати різні методи та спроби заволодіти чужими коштами. Іноді дійсно складно розпізнати ошуканта, але вас має насторожити вимога сплатити власні гроші за якісь посилки, подарунки, послуги. Будьте особливо уважними, знайомлячись з людьми в соціальних мережах. Через таке віртуальне спілкування втратили гроші вже чимало жінок з Тернопільщини. Заморські кавалери обіцяли навіть одружитися, та всі наміри розвіювалися, щойно вдавалося видурити у жертв кошти.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.