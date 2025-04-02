Вірність і відданість: собаки – незамінні помічники поліцейських у боротьбі з наркотиками, зброєю та тероризмом

Сидіти, лежати, фас, до мене – це лише мінімум команд, які повинен знати службовий собака. До максимуму належить вміння за лічені хвилини відшукати наркотики або вибухівку, а також правильно спрацювати при затриманні злочинця. Саме для такої роботи чотирилапих товаришів тренують в кінологічному центрі. 2 квітня – День створення кінологічної служби України.

“У кінологічному центрі Тернопільської області є 24 службових собаки, які виконують роботу за різними напрямками: з пошуку сліду для затримання злочинця, на пошук вибухових предметів, по наркотиках. Щодня ми з собаками проводимо практичні та індивідуальні заняття”, – розповідає заступник начальника кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області Віталій Вахтарчук.

Андрій Бурдельний – старший інспектор-кінолог. Чоловік з дитинства захоплювався собаками, а у дорослому віці пов’язав свою роботу з чотирилапими. Сьогодні Андрій опікується трьома бельгійськими вівчарками малінуа.

“Три службових собаки по трьох напрямках – Шаман, – детектор з пошуку зброї та вибухівки, другий з пошуку наркотичних речовин, третя собака розшукує людей, безвісти зниклих дітей і виїжджаємо з нею на злочини – крадіжки, вбивства”.

Поліцейський з собакою – це безпека на вулицях, а з початку повномасштабного вторгнення чотирилапі допомагають правоохоронцям та рятувальникам шукати вибухонебезпечні предмети та людей.

“У 2024 році працював разом зі своїм службовим собакою на сході, де велися активні бойові дії. Наша задача була здійснювати контроль: перевірка транспортних засобів, незаконний обіг зброї та небезпечних наркотичних речовин. Під час служби ми попадали під обстріли, поруч були вибухи. Собака реагувала не боялася і ми продовжували нести службу”.

Кінологи — це не просто тренери, а справжні фахівці, які працюють в тісній взаємодії зі своїми чотирилапими помічниками. Вони готують собак до складних умов роботи, вивчають їхню поведінку, психологічні реакції й налаштовують на необхідний рівень уваги та дисципліни. Собаки, своєю чергою, віддячують господарям відданістю та вірністю і готові працювати не тільки в умовах фізичних і психологічних стресів, а й в екстремальних ситуаціях.