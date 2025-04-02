У вчиненні розбійного нападу тернопільські поліцейські підозрюють двох уродженців Закарпатської області

Зловмисники напали на тернополянина, нанесли йому тілесні ушкодження та відкрито викрали два смартфони.

Про пацієнта з травмами обличчя та рук співробітників Тернопільського районного управління поліції повідомив лікар медичного закладу, куди звернувся чоловік. Опитавши потерпілого, поліцейські встановили, що на нього було скоєно розбійний напад – пізно ввечері двоє невідомих осіб, спровокувавши конфлікт, завдали тернополянину тілесні ушкодження та відібрати два смартфони.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що нападники – уродженці Закарпаття. Один з них – раніше неодноразово судимий, інший – неповнолітній. Обом зловмисникам оголошено підозри за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з насильством. Для 22-річного зловмисника суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його неповнолітній спільник переданий під опіку та відповідальність батьків.

Триває досудове розслідування.