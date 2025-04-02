У Тернополі демонтують ще понад 300 рекламних засобів

На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж рекламних засобів, які самовільно розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це рішення спрямоване на впорядкування рекламного простору та приведення його у відповідність до чинних вимог.

Зокрема, демонтажу згідно з рішенням підлягають рекламні об’єкти розташовані за адресами: вул. Василя Симоненка, вул. Андрея Шептицького, вул. Сергія Короля, вул. Маркіяна Шашкевича, вул. Чумацька, вул. Патріарха Мстислава, вул. Старий Поділ, вул Липова, вул. Полковника Морозенка, вул. Родини Барвінських, вул. Бродівська, просп. Степана Бандери, вул. Лозовецька, вул. Мирона Тарнавського, вул. 15 Квітня, вул. Медова, просп. Злуки, бульв. Пантелеймона Куліша, вул. Богдана Лепкого, вул. Іллі Рєпіна, вул. Лесі Українки, вул. Спортивна, вул. Євгена Коновальця, вул. Збаразька, вул. Текстильна, вул. Руська.

Власники рекламних засобів можуть демонтувати їх самостійно за власний кошт упродовж десяти робочих днів з моменту ухвалення рішення. Якщо ж цього не буде зроблено, постійна робоча група організує демонтаж за участі спеціалізованих підприємств, установ або організацій упродовж місяця.