Тернопільська міська рада передасть на баланс військових частин обладнання на понад 3,4 млн грн

Тернопільська міська рада передасть на баланс восьми військових частин матеріальні цінності на загальну суму понад 3,4 млн. гривень. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, з балансу Тернопільської міської ради на баланс військових частин буде передано:

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 600 000 грн;

3 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 360 000 грн;

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на загальну вартість 399 500 грн;

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro на загальну вартість 337 333 грн;

100 квадрокоптерів FPV-типу дрони “Dart Bee “7” 2.5W на загальну вартість 888 800,00 грн;

3 квадрокоптери DJI Mavic 3 на загальну вартість 239 700 грн;

30 акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery на загальну вартість 184 500 грн;

20 акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery на загальну вартість 123 000 грн;

40 акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery на загальну вартість 246 000 грн;

15 універсальних систем скидання для DJI Mavic 3 на загальну вартість 21 750 грн;

20 універсальних подвійних систем скидання для DJI Mavic3 на загальну вартість 39 000 грн.