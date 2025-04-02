Ще один захисник отримає понад 350 000 грн відшкодування першого внеску за житло від Тернопільської міськради

У Тернополі ще один військовослужбовець отримає компенсацію першого внеску за іпотечним кредитом на житло за програмою «єОселя».

2 квітня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено протокол, згідно з яким відповідну компенсацію суми першого внеску у розмірі до 20% отримає ще один тернопільський захисник на загальну суму 357 500 грн. З початку дії ініціативи таку підтримку вже отримали 18 військовослужбовців громади. Загальна сума виплат становить понад 7,5 млн грн.

Нагадаємо, право на компенсацію мають військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, отримали кредит за програмою «єОселя» для придбання житла на території громади та були зареєстровані в Тернопільській громаді на дату затвердження порядку.

Детальнішу інформацію можна отримати у відділі роботи з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.