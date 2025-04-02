Ще 14 військовослужбовців з Тернополя отримають одноразову допомогу на лікування та реабілітацію

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 14 військовослужбовцям, які потребують лікування та реабілітації.

Кожен захисник отримає по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 210 000 грн. Від початку 2025 року таку фінансову підтримку вже отримали 94 військовослужбовеців, а у 2024 році виплати були надані 295 захисникам.

Нагадаємо, що одноразову допомогу на лікування та реабілітацію можуть отримати тернопільські військовослужбовці, які брали чи беруть участь у бойових діях або забезпеченні оборони України, отримали поранення, контузію, травму чи каліцтво та потребують лікування.