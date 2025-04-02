Поліцейські перевіряють ймовірні зловживання у Мельнице-Подільському інтернаті

На даний час співробітники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами зловживань у Мельнице-Подільському психоневрологічному будинку- інтернаті.

Одночасно триває 21 обшук в самому закладі та за адресами проживання керівництва і працівників установи. Є інформація щодо привласнення та розтрати грошових коштів, неналежного ставлення що осіб, які перебувають в інтернаті.

За результатами проведених слідчих дій та експертиз буде вирішено питання про оголошення фігурантам підозри.