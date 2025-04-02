Міський голова Сергій Надал передав для захисників чергову партію квадрокоптерів на понад 1,6 млн грн

1 квітня міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову допомогу для наших захисників, які виконують бойові завдання на фронті та мужньо охороняють нашу державність й незалежність.

«Сьогодні для потреб ЗСУ передаємо FPV-дрони та квадрокоптери DJI Mavic. Це – саме та техніка, без якої неможлива сучасна війна. Окрім того, про потребу в цій техніці звертались і самі військові. Тому нехай допомагає нашим воїнам виконувати бойові завдання та береже життя наших воїнів», – зазначив міський голова.

Зокрема, передано таку техніку на загальну вартість 1 625 633, 30 грн:

квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 5 шт. на загальну вартість 399 500 грн;

квадрокоптери DJI Mavic 3 Рго в кількості 5 шт. на загальну вартість 337 333,30 грн;

квадрокоптери FPV-типу дрони «Dart Bee»7» 2.5W в кількості 100 шт. на загальну вартість 888 800 грн.