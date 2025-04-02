36-річна тернополянка стала жертвою аферистів

До тернопільських правоохоронців надійшла заява від 36-річної місцевої мешканки, яка стала жертвою аферистів, втративши понад 38 000 гривень. Зловмисники використали одну з відомих схем обману, пов’язану з обіцянками швидкого заробітку в інтернеті.

Як повідомила потерпіла, вона знайшла в соціальній мережі оголошення про можливість легкого підробітку. Менеджер запевнив, що для отримання прибутку необхідно виконувати прості завдання: переглядати відео, ставити вподобайки, підписуватися на акаунти. Жінці надіслали інструкції й після виконання перших завдань їй навіть перерахували незначну суму грошей.

Однак уже незабаром шахраї запропонували «вигідніші» умови: щоб заробляти більше, потрібно було робити фінансові перекази – нібито для збільшення лімітів чи відкриття доступу до більш прибуткових завдань. Жінка повірила і, здійснивши кілька переказів на різні банківські картки, втратила свої заощадження. «Роботодавці» зникли з мережі, а всі контакти виявилися недійсними.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та притягнення до відповідальності зловмисників, які ошукали заявницю.

Працівники поліції закликають громадян бути пильними та дотримуватися правил безпеки в інтернеті:

не довіряйте обіцянкам швидкого та легкого заробітку;

не здійснюйте жодних передоплат;

перевіряйте інформацію: ознайомтесь з відгуками, шукайте офіційні сайти компаній, не переходьте за підозрілими покликаннями;

не повідомляйте особисті та фінансові дані.

Пам’ятайте: шахраї постійно вдосконалюють свої методи, але дотримання елементарних правил безпеки допоможе уникнути втрати коштів.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/pratsivnyky-politsii-zasterihaiut-hromadian-vid-shakhraiskoi-pastky-pid-vyhliadom-zarobitku-v-interneti