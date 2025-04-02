1220 тернополян вже оцінили громадський транспорт в додатку «е-Тернопіль»

Тернополяни продовжують активно користуватися сервісом «Оціни поїздку у громадському транспорті» в мобільному додатку «е-Тернопіль». Від початку роботи сервісу мешканці міста вже залишили 1220 оцінок та коментарів про свої поїздки.

Пасажири оцінюють комфорт, чистоту, дотримання графіка руху та поведінку водіїв. Відгуки допомагають не лише фіксувати позитивні зміни, а й оперативно вирішувати проблемні питання. Завдяки коментарям уже вдалося покращити обслуговування на деяких маршрутах, а всі інші звернення аналізуються та опрацьовуються спільно з управлінням транспортних мереж та перевізниками.

Оцінити поїздку дуже просто:

відскануйте QR-код у салоні громадського транспорту;

або зайдіть у розділ «Сервіси» – «Оціни поїздку» в додатку «е-Тернопіль»;

вкажіть номер транспорту, залиште коментарі та за бажанням додайте фото.

Авторизовані користувачі отримують відповіді на свої відгуки безпосередньо в додатку.

Як користуватися сервісом – дивіться відеоінструкцію за посиланням.