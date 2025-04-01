Жителю Чортківського району поліцейські інкримінують незаконну торгівлю зброєю

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує мешканцю Чортківського району. Сорокарічному чоловікові оголосили підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконний збут зброї та бойових припасів).

Оперативники Бучацького відділення поліції отримали інформацію про те, що житель Монастириської територіальної громади торгує забороненими предметами. У ході проведених заходів працівники кримінальної поліції встановили, що фігурант реалізував стартовий пістолет марки «STALKER», перероблений на бойовий, а також набої. Небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу

У скоєному фігурант зізнався. Поліцейські встановлюють походження зброї та набоїв. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.