Відновлення через діалог: тернопільські поліцейські провели дебрифінг для бійців поліції особливого призначення

Дебрифінг – це можливість відновити внутрішню рівновагу, поділитися пережитим і знайти сили для подальшого шляху. Для бійців роти поліції особливого призначення, котрі в складі Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» захищали Україну, правоохоронці провели рефлексію. Більшість із них отримали поранення, проте, попри фізичний і психологічний біль, вони продовжують боротьбу – як за себе, так і за своїх побратимів.

Організували зустріч співробітники управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області за підтримки благодійного фонду «Фундація відкритих дверей» та керівництва відпочинкового комплексу «Шервуд». Вони впевнені, що дебрифінг – це не про слабкість, а про силу, яка народжується в підтримці одне одного.

«Дуже важливо, щоб бійці не закривалися у своїх переживаннях, а мали змогу говорити про них, – каже Руслан Пелехатий, координатор ветеранського простору «Незламні духом». – Такі заходи допомагають не лише впоратися з болем, а й знайти внутрішній ресурс для подальшого життя. Війна змінює кожного і наше завдання – допомогти адаптуватися».

Під час рефлексії поліцейські психологи створили атмосферу довіри, щоб кожен міг відверто поділитися своїми страхами, тривогами та болючими спогадами. «Найголовніше – дати можливість говорити і бути почутим», – зазначила старший психолог з особливих доручень УКЗ ГУНП в Тернопільській області Алла Круть. – Коли воїн промовляє те, що його тривожить, це перший крок до зцілення».

Ветеранський простір «Незламні духом», – це проєкт, що підтримує тих, хто пройшов найскладніші випробування і продовжує жити, працювати, бути поруч із близькими та служити суспільству. Поліцейські, які боронили Україну на передовій, знають ціну підтримки. І вони мають її тут – серед своїх.

Заходи соціально-психологічної підтримки проводяться в рамках реалізації проєктів #ТиЯк? #Пункт_психологічних_практик та Mental Tutor.