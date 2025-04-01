Важлива підтримка для ветеранів: у Тернополі зібрали всі послуги в одному розділі

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати захисників України, ветеранів та сім’ї загиблих і зниклих безвісти.

Для надання необхідної допомоги та консультацій діє перелік місцевих послуг, що охоплюють різні аспекти соціального життя. Вся інформація структурована за трьома основними рубриками:

для захисників – послуги для військовослужбовців, які нині перебувають на службі;

для ветеранів – підтримка для тих, хто вже завершив службу, але потребує соціальної, психологічної чи юридичної допомоги;

для родин загиблих і зниклих безвісти – широкий спектр послуг для сімей, які втратили близьких або перебувають у невизначеності щодо їхньої долі.

У кожній рубриці доступні різноманітні послуги, такі як соціальні пільги, психологічна підтримка, юридичне консультування, транспортні пільги, медична допомога, реабілітація, грошова підтримка та інші.

Таблиця містить детальний опис кожної послуги: що вона включає, як і де її можна отримати, а також контактну інформацію відповідних установ. Ця ініціатива спрямована на забезпечення максимальної підтримки та сприяння адаптації наших захисників і їхніх сімей до мирного життя.

Детальну інформацію можна переглянути на офіційному сайті Тернопільської міської ради на головній сторінці у правому верхньому кутку та звернутися до відповідних установ за контактами, вказаними в таблиці.