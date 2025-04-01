У Тернополі з 1 квітня буде призупинено опалювальний сезон

З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про призупинення опалювального сезону 2024-2025 років.

Відповідно до рішення, з 1 квітня 2025 року з 00:00 год у Тернопільській міській територіальній громаді буде призупинено опалювальний період до прийняття окремого рішення виконавчого комітету про його відновлення.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено припинити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.

Про відновлення подачі тепла у разі зниження температури зовнішнього повітря повідомимо додатково.