Тернопіль – успішний приклад розбудови системи протидії насильству та підтримки постраждалих

У Тернопільській міській територіальній громаді діє система заходів, що спрямована на протидію домашньому насильству та наданні допомоги і захисту постраждалим особам. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства соціальної політики.

Зокрема, у місті функціонує Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, а також створені відповідні робочі групи для швидкого реагування на випадки насильства. Окрім того, в Тернополі працюють кризова кімната, денний центр соціально-психологічної допомоги, мобільні бригади.

Кризова кімната, зокрема, працює в межах проєкту Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) «Трамплін до рівності». За даними Міністерства соціальної політики, від моменту відкриття допомогу в кризовій кімнаті отримали 76 осіб.

Денний центр соціально-психологічної допомоги відкрито у 2023 році в межах проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». Послугами центру скористалися1 177 осіб, які отримали індивідуальні консультації, кризову та екстрену допомогу, а також безоплатну правову підтримку.

Центр працює в тісній співпраці з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги та іншими суб’єктами реагування на випадки насильства. Зазначимо, що муніципальна мобільна бригада соціально – психологічної допомоги діє у Тернополі з 2018- го року.

У місті також впроваджуються нові програми, зокрема, для корекції поведінки кривдників.

Довідка.

Денний центр соціально-психологічної допомоги: м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 14, тел. +38 (067) 118-98-85.

Служба первинного консультування: м. Тернопіль, вул. Медова, 3, тел. (0352) 43-31-00, +38 (098) 174-77-41.

Мобільна бригада: тел. +38 (098) 174-77-41.

Служба первинного соціально-психологічного консультування в Кобзарівському старостинському окрузі: тел. +38 (067) 580 36 96.