Тернопіль продовжує підтримувати ЗСУ: оновлено інформацію про передану допомогу у березні

Тернопільська міська рада оновила інформацію про передану допомогу Збройним силам України у березні 2025 року. Адже місто продовжує забезпечувати військових необхідною технікою та фінансовою допомогою.

Зокрема, у березні цього року для потреб Збройних сил України місто передало техніки на суму понад 6,6 млн грн. Зокрема, серед переданого: РЕБи на суму майже 900 тис грн, квадрокоптерів на суму понад 4,8 млн грн (а це 279 безпілотні апарати), а також зарядних станцій на понад 760 тис грн. Також на рахунки військових частин безпосередньо спрямовано у березні 15 млн грн, а загалом від початку повномасштабного – понад 115,9 млн грн.

Окрім цього, захисники та їхні родини отримують соціальну підтримку та фінансову допомогу від міста:

1468 військових цього року уже отримали по 10 000 гривень на придбання спорядження та технічних засобів (минулого року таку допомогу отримали 3198 осіб);

94 поранених захисників цього року отримали допомогу на лікування та реабілітацію на загальну суму 1 340 000 грн;

захисникам з інвалідністю І та ІІ групи, а також членам родин загиблих і зниклих безвісти військових щомісяця надається матеріальна допомога;

родини загиблих отримують компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги та звільнення від оплати за харчування дітей у навчальних закладах;

Додамо, актуальні дані щодо переданої допомоги можна переглянути в розділі «Е-сервіси» на сайті Тернопільської міської ради.