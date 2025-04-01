Муніципальні інспектори оштрафували меблевий магазин за несанкціонований рекламний захід

27 березня 2025 року до управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради та правоохоронних органів надійшли звернення громадян щодо можливих неправомірних дій невідомих осіб у центральній частині міста, зокрема на Театральному майдані. Під час проведеного обстеження було виявлено, що один з меблевих магазинів Тернополя проводить несанкціонований рекламний захід.

Самовільно розмістивши рекламну експозицію ліжка на об’єкті благоустрою, було порушено ряд норм чинного законодавства, зокрема статті 152 та 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, змонтований рекламний відеоролик, розміщений у соціальних мережах, порушує етичні та моральні норми відповідно до статті 7 Закону України «Про рекламу».