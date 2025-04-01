Курси з вивчення іноземних мов для ветеранів війни, матерів та дружин воїнів, які віддали своє життя заради майбутнього України, організували у Західноукраїнському національному університеті. З навчальним закладом уже понад 5 років у цьому напрямку співпрацюють представники управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області.

“Спочатку курси були не стільки для навчання, як для покращення психоемоційного стану. Люди прийшли дуже зболілі, відчувався біль в їхніх очах. Але коли ми згуртувалися і група стала для них одним цілим, вони не лише вивчали англійську, але й знайшли нових друзів та нових знайомих”, – розповідає викладач англійської мови Галина Сікора.

Цей курс – це можливість для ветеранів повернутися до цивільного життя, подолати депресію та вдосконалити знання іноземної мови заради саморозвитку. Освоювали англійську мову й працівники поліції, які отримали поранення під час бойових дій. Серед слухачів був інспектор служби 102 ГУНП в Тернопільській області Назар Вікторовський.

“Англійська мова потрібна у світі, особливо для ветеранів, які планують почати свій проєкт, відкрити власний бізнес чи отримати грант. Це перспективно”.

За співпрацю та допомогу викладачам університету подякував начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Зіновій Кутний.

“Хочу подякувати викладачам ЗУНУ за надану можливість ветеранам з-поміж поліцейських вивчати іноземну мову. Такі заходи допомагають адаптуватися до нових умов життя після отримання поранень. Тому велика за це подяка”.

Слухачі Центру іноземних мов отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати про рівень володіння англійською мовою згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/anhliiska-mova-dlia-veteraniv-viiny-ta-chleniv-ikhnikh-simei-sered-vypusknykiv-pratsivnyky-politsii-iaki-otrymaly-poranennia-na-viini