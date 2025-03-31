За крадіжку грошей з чужої картки жителю Козови загрожує до восьми років позбавлення волі

До співробітників відділу поліції №1 міста Бережани звернувся житель селища Козова із заявою про те, що з його банківської картки невідома особа зняла 20 тисяч гривень. Поліцейські стали з’ясовувати хто і за яких обставин заволодів електронним гаманцем заявника.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що колега заявника раніше допомагав йому знімати кошти й залишив чужий документ у себе. А потерпілий забув про це. Згадав, коли прийшло сповіщення про зняття готівки – двома трансакціями по 10 тисяч гривень.

Поліцейські розшукали зловмисника. У нього вилучили частину грошей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.