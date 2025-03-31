Водій, причетний до смерті та травмування людей, постане перед судом: слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування

Від трьох до восьми років позбавлення волі загрожує уродженцю Хмельницької області. 55-річний чоловік причетний до дорожньо-транспортної пригоди, в якій одна людина загинула, а двоє отримали тілесні ушкодження середнього та важкого ступеня тяжкості. Усі потерпілі – жителі Тернопільської області.

Нагадаємо, що автопригода трапилася 28 листопада 2024 року на трасі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Нижчі Луб’янки.

Водій вантажного автомобіля КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з ВАЗ-21099. На місці події працювали слідчі Збаразького відділу поліції та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також рятувальники зі служби надзвичайних ситуацій. Останні проводили деблокування водія та пасажирів з легкового авто.

Проте одна із пасажирок, 66-річна мешканка Лановецького району, від отриманих травм померла до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Водія ВАЗу та ще одну людину госпіталізували до лікарні.

Поліцейські завершили досудове розслідування й скерували провадження до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.