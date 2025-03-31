У жителя Лановецького району поліцейські вилучили бойові набої

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, інкримінують працівники Лановецького відділення поліції жителю Шумської міської громади.

Оперативники отримали інформацію про те, що 22-річний чоловік зберігає у своєму будинку заборонені вибухонебезпечні предмети. Інформація підтвердилася після того, як поліцейські провели санкціоновані обшуки.

У фігуранта виявили та вилучили майже 300 патронів різного калібру. Серед них – снайперські та набої пробивної здатності. Усі вони, відповідно до висновків експерта, придатні до стрільби. Небезпечні предмети поліцейські вилучили та встановлюють їхнє походження.

Чоловікові уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За зберігання такого арсеналу йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.