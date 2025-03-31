У Тернополі розпочинається благодійна акція зі збору великодніх гостинців для воїнів «Я вірю в ЗСУ»

У Тернополі стартує благодійна акція «Я вірю в ЗСУ», спрямована на підтримку наших воїнів. Її мета – зібрати військовим до Великодніх свят подарунки, які будуть передані у підрозділи, де служать тернополяни.

Цьогоріч акція триватиме від 1 до 18 квітня 2025 року. Долучитися може кожен, принісши найрізноманітніші смаколики – продукти тривалого зберігання – чай, каву, печиво, крупи, макарони, консервацію та інші гостинці.

Подарунки військовим необхідно приносити до будиночка КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», що розташований на Театральному майдані. Там щодня впродовж 12:00-18:00 год чергуватимуть волонтери, аби зібрати великодні гостинці для наших захисників.

Щиро просимо долучитися! Поділіться теплом та великоднім настроєм з нашими захисниками!