Тернопільський актор отримав відзнаку з нагоди 50-літнього ювілею

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відзначили 50-літній ювілей заслуженого артиста України Андрія Маліновича.

Ювіляра вітали друзі, колеги по сцені та викладацькій роботі на факультеті мистецтв ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

З привітальним словом виступила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко та від імені міського голови Тернополя Сергія Надала вручила Андрію Маліновичу почесну відзнаку міського голови за високу професійну майстерність, творчі здобутки та плідну працю на театральній ниві.