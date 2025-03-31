Тернопільська міська рада передала позашляховик для бійців батальйону сил безпілотних систем «Рейд»

31 березня Тернопільська міська рада спрямувала чергову допомогу для наших військових. Так, для потреб захисників окремого батальйону сил безпілотних систем «Рейд» міський голова Сергій Надал передав позашляховик Volvo XC90.

«Маю за честь передати автомобіль для потреб одного з наших підрозділів, який на передовій захищає нашу незалежність. Він придбаний за кошти підприємців, які не залишаються осторонь і допомагають захисникам. Дякую нашим воїнам, нехай добре служить та допомагає на шляху до перемоги», — зазначив Сергій Надал.

Тернопільська міська рада продовжує активно підтримувати військових та забезпечувати їх необхідною технікою. Переглянути усю допомогу, яку громада міста надає Збройним Силам України, можна у Реєстрі переданої допомоги у розділі «Е-сервіси».