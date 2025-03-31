Поліцейські Тернопільщини викрили аферистку, яка видавала себе за юристку та видурила у потерпілих понад 94 000 гривень

Слідчі відділення поліції №1 (м. Борщів) повідомили про підозру 31-річній жительці Чортківського району у повторному шахрайстві. Зловмисниця вже мала судимості за аналогічні злочини, однак це її не зупинило.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у вересні 2024 року підозрювана створила у соціальній мережі Facebook фіктивні оголошення про надання юридичних послуг у судах Нідерландів, хоча не мала відповідної кваліфікації та офіційного статусу юриста. Одна з потерпілих – громадянка України, яка тимчасово проживає в Нідерландах, звернулася до фігурантки для отримання правової допомоги у справі щодо опіки над дитиною. Спілкуючись через месенджер, шахрайка запевнила жінку у своїй компетентності та попросила перерахувати аванс у розмірі 10 000 гривень. Заявниця, повіривши словам псевдоюристки, здійснила переказ.

Згодом підозрювана, зловживаючи довірою, продовжила вимагати кошти, пояснюючи це необхідністю збору додаткових документів та проведенням судового процесу у спрощеному режимі. У результаті потерпіла та її родичі перерахували на рахунки зловмисниці понад 66 000 гривень. Проте жодних послуг вона не надала, а отриманий «заробіток» витратила на власні потреби.

Крім цього, слідчі поліції встановили ще один випадок шахрайства. Аферистка розмістила оголошення про виготовлення офіційних документів для виїзду за кордон. Потерпілий, мешканець Полтави, звернувся до неї для оформлення закордонного паспорта свого сина. Фігурантка переконала чоловіка у реальності надання такої послуги та отримала понад 28 000 гривень. Однак документів заявник так і не отримав.

Після отримання коштів у обох випадках підозрювана переставала виходити на зв’язок.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів для повідомлення зловмисниці про підозру відповідно за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі в суді розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.