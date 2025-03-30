У Тернополі оперативники поліції встановили зловмисника, який викрав велосипед

22-річному жителю обласного центру слідчі поліції вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Із заявою про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління звернулася 33-річна мешканка міста. Жінка повідомила, що протягом тижня її не було вдома, а коли повернулася, виявила зникнення свого велосипеда, який залишила в коридорі багатоповерхівки. Суму завданих збитків потерпіла оцінила в 7000 гривень.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів: опитали можливих свідків та очевидців, а також переглянули записи з камер відеоспостереження. У ході роботи співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі поліції проводять розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Працівники поліції застерігають громадян: не залишайте двоколісний транспорт та інше цінне майно без нагляду у загальних коридорах, під’їздах чи інших місцях загального користування. За можливості користуйтеся надійними засобами захисту – спеціальними замками та ланцюгами.