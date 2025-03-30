Тернопіль створив каталог місцевих виробників «Зроблено у Тернополі»

У Тернополі створено каталог місцевих виробників під назвою «Зроблено у Тернополі». У ньому вже представлені 32 підприємств, які займаються різними видами виробництва – від випічки та солодощів до м’ясної та молочної продукції. Однак варто зазначити, що каталог не охоплює всіх виробників міста.

Каталог доступний у двох форматах: онлайн та у паперовому вигляді, що дає можливість зручного доступу до інформації про місцеві підприємства. У ньому можна знайти:

назву підприємства та торгову марку;

опис виробництва;

контактні дані та посилання на соціальні мережі;

якісні фотографії продукції.

Переглянути онлайн-версію каталогу можна за посиланням тут.

Каталог створено у межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER), що реалізується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.