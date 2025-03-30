Активно впродовжувати безпекові проєкти на Тернопільщині – одне з основних завдань поліції області

Керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко провів підсумкову нараду з керівниками структурних та територіальних підрозділів. Одна з обговорюваних тем – активізація безпекових проєктів у громадах області. На зустріч були запрошені окремі керівники територіальних громад.

“Наші громади мають відчувати спокій. В час, який ми живем, – це необхідно. Поліцейський має бути другом, порадником, – зазначив Сергій Зюбаненко. – Усі офіцери громади, котрі вже працюють, отримують тільки позитивні відгуки”.

З початку року на Тернопільщині почали свою роботу шість поліцейських станцій. Загалом їх в області функціонує більше пів сотні. Головне завдання – бути ближчими до людей, ефективно та вчасно надавати поліцейські послуги, контролювати ситуацію у населених пунктах.

Поліцейський офіцер громади – проєкт, покликаний забезпечити кожну територіальну громаду фаховим офіцером. Хтось порівнює це з роботою дільничних, проте спектр завдань у офіцерів громад не обмежується лише правоохоронними функціями – поліцейський бере активну участь в житті своєї громади, тісно співпрацює з людьми, допомагає вирішувати конфліктні ситуації, проводить профілактичну роботу. В області виконують службові обов’язки уже 70 поліцейських офіцерів громади, ще 29 наразі проходять відповідне навчання.

Реалізація безпекових проєктів на Тернопільщині та й в Україні загалом стала можливою завдяки міжнародним партнерам. Місцеві громади підтримали ініціативу і така співпраця приносить позитивні результати.

“Ми вдячні міжнародним партнерам, котрі допомагають в облаштуванні робочих місць, технічному забезпеченні, – зазначив Сергій Зюбаненко. – Але без наших громад, без їхнього розуміння потрібності втілення безпекових програм, це реалізувати не вдалося б. Тому дякую керівникам громад, депутатам за правильні рішення”.