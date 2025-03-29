Захист персональної інформації є важливою гарантією дотримання прав викривачів

Повідомити про корупцію можна анонімно або вказавши свої дані з дотриманням конфіденційності.

Поняття анонімності та конфіденційності мають важливі відмінності, які слід враховувати кожному, хто хоче здійснити повідомлення.

Конфіденційність викривача полягає в забороні розголошувати інформації про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть їх ідентифікувати. Організація, до якої звернувся викривач з повідомленням про корупцію, зобов’язана забезпечити конфіденційність зазначених даних. До конфіденційної інформації належать:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата і місце народження;

місце роботи та посада;

місце проходження військової служби;

місце навчання/cтажування;

відомості, які ідентифікують викривача як суб’єкта підприємницької діяльності;

сімейний стан;

адреса проживання, роботи;

номер телефону, поштової скриньки, інші персоніфіковані канали зв’язку;

фото викривача;

інформація про акаунти викривача в соціальних мережах тощо.

За розголошення таких даних передбачена дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність, але воно не вважатиметься порушенням в окремих випадках, передбачних Законом “Про запобігання корупції”: http://surl.li/jwraqc.

Право на анонімність дає особі можливість повідомити про корупцію без зазначення жодних персональних даних про себе. Анонімні повідомлення також розглядаються. Ключовою відмінністю є те, що для отримання статусу викривача, можливості подальшого захисту та отримання винагороди особа має розкрити інформацію про себе, надати докази, що саме вона зробила таке анонімне повідомлення. Для захисту персональних даних анонімного викривача після їх розкриття можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу, закритий судовий розгляд. Кожен має право обирати формат повідомлення про корупцію залежно від своїх мотивів, обставин та застережень. При цьому варто враховувати описані відмінності для уникнення непорозумінь та невиправданих очікувань.