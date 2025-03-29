Тернопільських акторів нагородили з нагоди Міжнародного дня театру

27 березня з нагоди Міжнародного дня театру в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася прем’єра вистави «Обережно, – дебют!».

Постановка створена за комедією французьких драматургів Данієля Наварро та Патріка Одекера «Чай з м’ятою, або з лимоном» і розповідає про закулісне життя театру, його несподіванки й випробування.

Після завершення вистави увесь колектив драматичного театру з професійним святом від імені міського голови Тернополя Сергія Надала привітав секретар міської ради Ігор Гірчак.

З нагоди Міжнародного дня театру він вручив подяки міського голови народній артистці України Ярославі Мосійчук, акторкам Катерині Папуші, Оксані Яцишин та акторам Василю Діденку, Олексію Кривобедрому, Дмитру Чоповському, Богдану Шаповалу.

Цінні подарунки – наручні годинники – отримали актори Ігор Наконечний та Юрій Черненко. А нагородними знаками міського голови відзначено заслужених артистів України Сергія Андрушка та Оксану Сачко.

«Театр з повним правом можна вважати гордістю Тернополя, адже саме завдяки цьому прекрасному творчому колективу в нашому місті завжди вирує повноцінне та яскраве мистецьке життя», – наголосив Ігор Гірчак.