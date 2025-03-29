Незаконно проникла на територію приватного будинку: поліцейські затримали фігурантку

За порушення недоторканності житла 32-річній жительці Закарпатської області загрожує до трьох років обмеження волі.

До працівників відділення поліції №1 (м. Тернопіль) звернулася 59-річна мешканка села Острів, яка повідомила, що до її житлового будинку незаконно проникла невідома особа. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Як встановили правоохоронці, 32-річна фігурантка, скориставшись відсутністю господарів та відчиненими дверима, проникла всередину. У цей час власники перебували у дворі, займаючись господарськими справами. Коли непрохана гостя намагалася покинути оселю, її виявили мешканці та викликали поліцію. З’ясувалося, що порушниця раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру. Триває досудове розслідування.

З наближенням сезону весняно-польових робіт нагадуємо: не залишайте ключі від домівок під килимками чи в інших легкодоступних місцях – це може стати легким доступом для зловмисників. Бережіть своє майно, перевіряйте замки та закривайте двері, навіть якщо виходите ненадовго.

Будьте пильні та обережні!