На державних дорогах Тернопільщини – ремонтні роботи

Триває ліквідація ямковості, просадок, колійності та деформацій дорожнього покриття. Використовуємо гарячу асфальтобетонну суміш. Також зрізаємо напливи та укріплюємо узбіччя.

Роботи тривають на основних логістичних маршрутах області для забезпечення безпеки дорожнього руху та сталого проїзду гуманітарних, військових вантажів, а також цивільної евакуації.

Необхідні роботи виконуємо в межах експлуатаційного утримання.