Жителька Теребовлі видурила у знайомого понад 50 тисяч гривень, обнадіюючи перспективою близьких відносин

Слідчі відділення поліції №3 міста Теребовлі оголосили підозру місцевій жительці за вчинення шахрайських дій. Жертвою зловмисниця обрала чоловіка з яким випадково познайомилася, і котрого «годувала» обіцянками про зустрічі та стосунки.

Зі слів потерпілого, зловмисниця упродовж двох місяців регулярно телефонувала або писала йому в месенджер з проханням перекинути їй на картку гроші. То дитина у неї захворіла, то на продукти не вистачає, то зарплату затримали. І таких причин – з десяток. Загалом потерпілий втратив понад 50 тисяч гривень, оплачуючи потреби 24-річної зловмисниці.

Фігурантці оголосили підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.