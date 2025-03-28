Запрошуємо долучитися до Школи писанкарства «Намалюю писаночку»

У п’ятницю, 28 березня, у будинку культури «Кутківці» розпочинає свою роботу традиційна Школа писанкарства «Намалюю писаночку». Урочисте відкриття – о 16.30.

Запрошуються до участі усі, хто мають бажання навчитися малювати писанки, творити, фантазувати і гарно підготуватися до Великодня. Вік учасників – від п’яти років.

Графік занять у школі:

30 березня (неділя) о 12.00,

4 квітня (п’ятниця) о 16.30,

6 квітня (неділя) о 12.00,

11 квітня (п’ятниця) о 16.30.

Усі заняття – безкоштовні. Із собою потрібно мати сире яйце, серветки, писачок (якщо є змога).

Адреса будинку культури «Кутківці»: м. Тернопіль, вул. Дарії Віконської, 1.