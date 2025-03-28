Водій, причетний до аварії на Теребовлянщині, постане перед судом

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо кримінального провадження, в якому постраждала жителька Теребовлі 1950 року народження.

Жінка потрапила під колеса автомобіля 10 лютого близько 9:30. У ході слідства стало відомо, що водій автомобіля Kia Cerato, здійснюючи маневр з’їзду з головної дороги на другорядну, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

46-річний кермувальник на момент автопригоди був тверезий. Свою вину визнав. Завершивши розслідування, слідчі поліції скерували обвинувальний акт до суду.