Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі квадрокоптерів та техніки для військових

Тернопільська міська рада розпочала три процедури закупівлі обладнання для військових. Перша передбачає придбання 150 квадрокоптерів FPV-типу на суму 1 380 000 гривень. Друга стосується дев’яти тепловізійних прицілів Pulsar Thermion 2 XG50 або еквівалентів вартістю 1 519 800 гривень. Третя процедура включає закупівлю 10 комплектів безпілотних літальних апаратів FPV з комплектом керування на оптоволокні 15 км та акумуляторними батареями на суму 373 000 гривень.

Паралельно триває закупівля комплексу радіоелектронної боротьби – багатодіапазонного пристрою “Кульбаба К 161” вартістю 1 156 500 гривень. Це обладнання надасть військовим додаткові можливості при виконанні бойових завдань.

“Підтримка захисників України залишається одним із головних пріоритетів нашої громади. Кожен військовослужбовець може розраховувати на необхідне технічне забезпечення для виконання своїх завдань,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Жителі Тернополя мають доступ до Реєстру переданої допомоги на офіційному сайті міської ради у розділі Е-сервіси. У реєстрі відображена повна інформація про надане обладнання та технічні засоби для військових.